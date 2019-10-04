Göz tarama rekoru kırıldı

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ETIMESGUT Belediyesi, çocukluk çağı körlüklerine dikkati çekmek için 21 dakikalık tek seferde bin 379 öğrencinin göz taramasını yaparak, dünya çocukları rekorunu kırdı. Eryaman'daki Şehit Ertan Akgül Anadolu Lisesi'nde düzenlenen "Etimesgut Dünya Göz Tarama Rekor Denemesi"ne 2 bin öğrenci katıldı. Rekor Tescil Hakem Heyeti Başkanı Prof. Dr. Orhan Kural'ın işaretiyle başlayan rekor denemesinde, uzman doktorlar eşliğinde, 21 dakika boyunca bin 379 öğrenci, gruplar halinde okuma levhalarını karşısına geçerek, öğretmenlerin gösterdiği harfleri okudu. Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, ilçe genelinde bir yıl içerisinde 0-21 yaş grubu arasında 200 bin kişiyi göz taramasından geçirmek istediklerini söyledi