Güzellik tüyoları

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YENIMAHALLELI kursiyerlerin eğitimlerine katkı sunmak için belirli periyotlarla farklı branşlarda, işinin ehli isimleri kurs merkezlerine getiren Yenimahalle Belediyesi, cilt bakım kurslarında eğitim gören 250'ye yakın kursiyeri de Estetisyen Özden Kale ile buluşturdu. Karşılıklı soru cevaplarla yapılan derste, kursiyerler üzerinde uygulamalı eğitim de veren Kale, evlerdeki malzemelerle yapılabilecek pratik ev yapımı maskeler konusunda da kursiyerleri aydınlattı. Kale, tüm vatandaşlara parlak ve temiz bir cilt için yoğurt-bal-limon maskesi, kuru ciltleri nemlendirmek için çilek maskesi, yağlı ciltleri siyah noktadan arındırmak için yoğurt-limon maskesi, çiller için keten tohumu maskesi, porselen gibi bir cilt isteyenler için kil maskesi, kırışıklıklara elveda demek için yaş maya maskesi, sivilcelere son vermek için ise pirinç unu maskesi tavsiyesinde bulundu.