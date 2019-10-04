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Otomobilde can pazarı

Müzisyenlik yapan iş çıkışı arkadaşı ile evine doğru seyir halindeyken kontrolünü kaybederek kaza yaptı. Kaza sonrasında otomobilde can pazarı yaşandı

Giriş Tarihi: 4.10.2019
Otomobilde can pazarı
Altındağ'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, kaldırımdaki mermer saksılara çarptı. Kazada, 2 kişi yaralandı. Kaza, Atatürk Bulvarı'nda Türk Hava Kurumu (THK) Genel Müdürlüğü önünde meydana geldi. Bir gece kulübünde müzisyenlik yapan Ozan Fahri Tavşanlı, otomobilin kontrolünü virajda kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki mermer saksı ve bankları kırarak yaklaşık 30 metre sürüklenip durdu. Kazada, Tavşanlı ve otomobildeki kız arkadaşı Ezgi Bulut yaralanırken, otomobil ise hurdaya döndü. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Hacettepe Üniversitesi Hastanesi ile Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Otomobilde can pazarı
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