Şahin’den destek çağrısı

Tekerleklı sandalye milli basketbol oyuncusu Latife Selin Şahin, sponsorlara çağrıda bulunarak, kendisine destek olmalarını istedi. Yeni sezonda İtalya'nın Reggio Calabria takımına transfer olan Latife Selin, "Türkiye'den Avrupa'ya transfer olan ilk kadın oyuncu oldum. Halen A Milli Takım'a gururla hizmet etmekteyim. Yaptığım spor branşı amatör olduğu için bu anlamda yaptığım işi destekleyecek, bayrağımızı Avrupa arenasında dalgalandırırken yanımda olacak ve destek verecek sponsorlara ihtiyaç duymaktayım"
sözleri ile çağrıda bulundu.