Şahin’den destek çağrısı

BUGÜN NELER OLDU

Tekerleklı sandalye milli basketbol oyuncusu Latife Selin Şahin, sponsorlara çağrıda bulunarak, kendisine destek olmalarını istedi. Yeni sezonda İtalya'nın Reggio Calabria takımına transfer olan Latife Selin,sözleri ile çağrıda bulundu.