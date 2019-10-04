Sığınma evi’ne yeni sözleşme

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Yenimahalle Belediyesi ve Hayırsever Abdurrahman Karamanlıoğlu'nun desteği ile açılan Kadın Sığınma Evi, belediye başkanlığı makamında yapılan protokol ile 5 yıl daha şiddet mağduru kadınlara ve çocuklarına yuva olacak. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve Karamanlıoğlu tarafından imzalanan protokolle, kadınlara yaşadıkları zor günleri unutturacak sığınma evinin kullanım hakkı Yenimahalle Belediyesi'nde olmaya devam edecek.Toplumun kanayan yarası "kadına şiddet" konusunda üstlerine düşen tüm görevleri yapmaya gayret ettiklerini ve konuyla ilgili sosyal sorumluluk projelerinde yer aldıklarını belirten Başkan Yaşar, "5 yıldır Yenimahalle Belediyesi olarak kadın sığınma evimizde şiddet mağduru kadınlarımıza ve çocuklarına sahip çıkıyoruz. Ankara'nın en büyük kadın sığınma evini biz yaptık. Türkiye kadına şiddet konusunda çok üst sıralarda. Şiddet sadece fiziksel değildir, psikolojik şiddete maruz kalan kadınlarımız da var. Kadınlar bizim baş tacımızdır. Her alanda kadınlarımız olmalı. Bunu kadın dostu bir belediye başkanı olarak söylüyorum. Kadınların olduğu yerde düzen vardır, tertip vardır. Elimden geldiğince kadınlara destek olmaya devam edeceğim" dedi.Şiddet mağduru kadınlara destek çıktığı için Yenimahalle Belediyesi'ne büyük minnet duyduğunu ifade eden hayırsever Abdurrahman Karamanlıoğlu ise, "Benim 3 hayalim vardı. Cami, okul ve mağdur kadınlarımız için bir merkez. Hepsi gerçekleşti. Ülkeme duyduğum sevginin küçük bir nişanesi olarak sosyal sorumluluk projelerinin içinde yer alıyorum. Kadın sığınma evi de bunlardan biri. Bana bu emsalsiz gururu yaşatan sizlere çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.