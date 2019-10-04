Yaya güvenliği için nöbet tuttular

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İÇIŞLERI Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde eş zamanlı olarak 20 bin yaya geçidinde 200 bin polisin görev aldığı "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" kampanyası kapsamında Mamak'ta 49 okulda bulunan yaya geçidinde trafikte yaya önceliğine dikkat çekildi. Kampanya kapsamında İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Mamak Kaymakamı Ziya Polat, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel, Jandarma, emniyet mensupları ve çok sayıda öğrenci Mamak Ortaokulu önündeki yaya geçidinde yaya güvenliği için nöbet tuttu. Protokol üyeleri, emniyet personeli ve öğrenciler güvenli bir şekilde yaya geçişini sağlarken, yaya geçitlerinde araçları durdurarak, araç içinde bulunan yolculara da sürücüleri değerlendirmeleri için Sürücü Seyahat Karnesi verdi.