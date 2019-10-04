Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Yaya güvenliği için nöbet tuttular

Yaya güvenliği için nöbet tuttular

Giriş Tarihi: 4.10.2019
Yaya güvenliği için nöbet tuttular
İÇIŞLERI Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde eş zamanlı olarak 20 bin yaya geçidinde 200 bin polisin görev aldığı "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" kampanyası kapsamında Mamak'ta 49 okulda bulunan yaya geçidinde trafikte yaya önceliğine dikkat çekildi. Kampanya kapsamında İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Mamak Kaymakamı Ziya Polat, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel, Jandarma, emniyet mensupları ve çok sayıda öğrenci Mamak Ortaokulu önündeki yaya geçidinde yaya güvenliği için nöbet tuttu. Protokol üyeleri, emniyet personeli ve öğrenciler güvenli bir şekilde yaya geçişini sağlarken, yaya geçitlerinde araçları durdurarak, araç içinde bulunan yolculara da sürücüleri değerlendirmeleri için Sürücü Seyahat Karnesi verdi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yaya güvenliği için nöbet tuttular
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN