G.Birliği’nde hedef, G.Saray maçı ile galibiyetle tanışmak

BUGÜN NELER OLDU

TEKNIK direktör Mustafa Kaplan, rakibin durumunun kendileri için önemli olmadığını belirtirken şunları söyledi: "Rakip kim olursa olsun ortada bir 3 puan var. Onlar da, biz de favori olarak gözüküyoruz.Bizim artık bir yerde bir final yapmamız lazım, umarım o da bu maç olur. Hem camiamızın hem taraftarımızın hem de yönetimimizin,Gençlerbirliği, Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray'ı ağırlayacağı maçın hazırlıklarına dün devam etti. Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetimindeardından taktik maçı yaptığı aktarıldı.Türkiye'de Gençlerbirliği, Trabzonspor, Manisaspor, Antalyaspor, Balıkesirspor, Karabükspor, Mersin İY ve Giresunspor'da oynayan ve son olarak da Amerika USL 1'inci lig ekibi Austin Bold'da forma giyen Isaac Promise'nin vefatı Başkent ekibinde de büyük üzüntü yarattı. 31 yaşında kalp krizi geçiren