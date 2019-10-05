G.Birliği’nde hedef, G.Saray maçı ile galibiyetle tanışmak

TEKNIK direktör Mustafa Kaplan, rakibin durumunun kendileri için önemli olmadığını belirtirken şunları söyledi: "Rakip kim olursa olsun ortada bir 3 puan var. Onlar da, biz de favori olarak gözüküyoruz. Kendi evimizde oynayacağız. Şiddetle 3 puana ihtiyacımız var. 6 maçta 2 puan bize yakışmıyor.
Bizim artık bir yerde bir final yapmamız lazım, umarım o da bu maç olur. Hem camiamızın hem taraftarımızın hem de yönetimimizin, alacağımız 3 puan ile yüzlerini güldürmek istiyoruz"
GENÇLER, ASLAN'A HAZIR
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray'ı ağırlayacağı maçın hazırlıklarına dün devam etti. Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketleri ve pas çalışmasının
ardından taktik maçı yaptığı aktarıldı.
PROMİSE UNUTULMADI
Türkiye'de Gençlerbirliği, Trabzonspor, Manisaspor, Antalyaspor, Balıkesirspor, Karabükspor, Mersin İY ve Giresunspor'da oynayan ve son olarak da Amerika USL 1'inci lig ekibi Austin Bold'da forma giyen Isaac Promise'nin vefatı Başkent ekibinde de büyük üzüntü yarattı. 31 yaşında kalp krizi geçiren Nijeryalı oyuncu için kulüp paylaşım yaparken eski takım arkadaşları da sosyal medyadan Promise'yi andı.