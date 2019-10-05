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‘Taşıma suyla değirmen dönmez’

Giriş Tarihi: 5.10.2019
‘Taşıma suyla değirmen dönmez’
TÜRKIYE Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Başkanı İsmail Dilber, belediyelere çağrıda bulundu. Çocukların futbol oynamaları için belediyelerin sahalar yapması gerektiğin belirten Dilber, TÜFAD olarak en çok bu konuya önem verdiklerini söyledi. 56 şubede yetenekli oyuncuları bulmak için çalıştıklarını da belirten Dilber, "Oyuncular üretmemiz lazım. Bu oyuncularla o liglerde mücadele etmemiz lazım. Taşıma suyla değirmen dönmez, bunu çoktan anladık geçtik. Kesinlikle biz alttan, kendimiz bu ülkede var olan değerleri, oyuncuları üste çıkarmalıyız" dedi.
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