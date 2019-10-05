‘Taşıma suyla değirmen dönmez’

BUGÜN NELER OLDU

TÜRKIYE Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Başkanı İsmail Dilber, belediyelere çağrıda bulundu. Çocukların futbol oynamaları için belediyelerin sahalar yapması gerektiğin belirten Dilber, TÜFAD olarak en çok bu konuya önem verdiklerini söyledi. 56 şubede yetenekli oyuncuları bulmak için çalıştıklarını da belirten Dilber,dedi.