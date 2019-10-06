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Altındağ’a yeni yollar yeni yatırımlar

, planlı şehirleşme ve ilçeye yeni yatırımların önünü açabilmek için, 12 kilometre imarlı yol açımı gerçekleştirdi

Giriş Tarihi: 6.10.2019
Altındağ’a yeni yollar yeni yatırımlar
ARAÇ filosunu yeni iş makineleriyle güçlendiren Altındağ Belediyesi, ilçe genelinde planlı şehirleşme adına imarlı yol açım çalışmalarını sürdürüyor. Başta kentsel dönüşüm projelerinin devam ettiği alanlar olmak üzere, Altındağ genelinde çalışmalarını sürdüren ekipler, 12 kilometre yeni imarlı yol açımı gerçekleştirdi. İmar yolu açımı tamamlandıktan sonra, yeni yolları asfaltsız bırakmayan Altındağ Belediyesi, engelli vatandaşlar için de uygun olacak şekilde kaldırım çalışması da yürütüyor. Altındağ Belediyesi, yeni yol açım çalışmalarında imar yolu üzerinde kalan metruk yapıları da yıkıyor. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, sağlık alanları, okulları, parkları ve yeni yolları ile planlı bir Altındağ oluşturmak istediklerini ifade etti.
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Altındağ’a yeni yollar yeni yatırımlar
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