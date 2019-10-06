Ankara’nın suyu temiz

BUGÜN NELER OLDU

Genel Müdürlüğü tarafından Başkent şehir şebekesine verilen ve musluklardan akan suyun temiz, kaliteli, içilebilir ve güvenli olduğu bildirildi. Eylül ayı süresince yapılan fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik analizler sonucunda ASKİ tarafından şehir şebekesine verilen içme ve kullanma suyunun dünya standartlarına uygun olduğu belirtildi. ASKİ laboratuvarlarında günlük olarak bin 328 noktadan alınan numunelerin analizinin dışında Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün de bin 600 noktadan numune aldığını belirten ASKİ yetkilileri, şehir şebeke suyunun halk sağlığı açısından sürekli kontrol altında tutulduğunu ifade ettiler. Ev ya da apartmanlarda bulunan su depolarının düzenli olarak temizletilmesi gerektiği uyarısında da bulunan ASKİ yetkilileri, eskiyen boruların bakteri oluşumuna neden olabileceğine dikkat çektiler.