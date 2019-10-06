Can dostlarımıza özen ve merhamet vurgusu

Keçiören Çizmeci İlkokulu'nda çocukların sokak hayvanlarına karşı duyarlılığını artırma ve tüm canlılarla dünyayı paylaşma mesajı verildi. Mama ve mama kabı dağıtıldı. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedeniyle Çizmeci İlkokulu'nda düzenlenen programa katılarak, "Dünya tüm canlılarla birlikte güzel, her canlıyı seviyoruz, can dostlarımız için park ve sokaklarımızda su kabını yaygınlaştıracağız" dedi. Özellikle çocuklara hayvan sevgisini aşılamak amacıyla Keçiören Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda çiftlik ve yaban hayvanı maskeleri takan çocuklar renkli görüntüler oluşturdular.

"ONLARSIZ BİR DÜNYA OLMAZ"

Çizmeci İlkokulu Okul Müdürü Alparslan Demirhan, öğretmenler, veliler, hayvanseverler ve çocukların katıldığı programda Başkan Altınok, çocukların sokak hayvanlarına karşı duyarlılığını artırmanın önemine de değinerek, "Rabbimin yarattığı tüm canlılar özel. Çocuklarımızı duyarlılıkları için tebrik ediyorum. Can dostlarımız için parklarımızda, sokaklarımızda su kaplarını yaygınlaştıracağız. İnsan sevgisi kadar, hayvan sevgisi de önemli, onlarsız bir dünya olmaz, herkesten merhametli ve özenli olmasını istirham ediyorum" dedi.

"ÖNCÜ OLACAĞIZ"

Daha önceki dönemde veterinerlik hizmetleriyle öncü ve örnek oldukları ve çevre ilçelerden de talep gördüklerini belirten Başkan Altınok, "Şimdi yine veterinerlik hizmetlerimizi geliştirip, yaygınlaştıracağız" vurgusu yaptı. Programda ayrıca AFAD Arama-Kurtarma köpekleri de mini bir gösteri sergilediler. Programda özel eğitimli arama kurtarma köpeklerine çocukların ilgisi de yoğun oldu.