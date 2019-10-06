Devlet desteği ‘melek’ annelere iş kapısı araladı

BUGÜN NELER OLDU

engelli çocuklarıyla her gün okul yolunu tutan anneler, evlatlarının eğitim aldığı okullarda öğrencilere yardım ederek, devlet desteğiyle istihdam ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nca, yaklaşık 10 yıldır engelli öğrenciler için sağlanan ücretsiz taşıma desteği, fiziksel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan çocuklarıyla haftanın 5 günü okula gidip gelen annelere de umut oluyor. Büyük bölümü ekonomik yetersizlikler içerisindeki ev hanımlarından oluşan anneler, üstlendikleri rehberlik görevi ile çocuklara, servise bindirilip indirilmelerinden, okuldaki kişisel ihtiyaçlarına kadar her aşamada destek veriyor. Bu çalışmaları ile okullarda istihdam edilen anneler, ailelerine aylık asgari ücret düzeyinde ek gelir sağlıyor.