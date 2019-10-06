Dört çocuğa annelık yaptı

Gürcü Baştürk, 30 Eylül günü alışveriş yapmak için evden ayrıldı. Yeni Mamak Merkez Camisi önündeki otobüs durağına gitti. Burada beklerken Baki Ayaz kullandığı 06 BA 9678 plakalı halk otobüsüyle durağı daldı. Gürcü Baştürk, Türkan Kayış (48), üniversite öğrencisi Muzaffer Emre Sarıyıldız (21), Iraklı Türken Younis Abdala (26) ile otobüsün altında kalarak can verdi. Gürcü Baştürk'ün 42 yıllık eşi Abdurrahman Baştürk (88), "Kendisi 4'ncü eşimdi. 3 eşimden ayrı ayrı 8 çocuğum 22 torunum var. Gürcü ile 1979 yılında evlendim. Evlendiğimizden beri burada oturuyoruz. Çocuğumuz olmadı. Evlatlığımız vardı. Akrabasının çocuğu Sema'ya 15 yıl baktı, büyüttü. Çocuğumuz olmadığı için birlikte karar verdik ve evlatlık aldık. Kimsesizlere destek olurdu. Baktığı çocuklardan birisi öldü. 5 çocuğa baktı. Bekir, Mustafa, Sema ve Belgin" dedi.

BİRLİKTE YAŞLANDIK

Süslü cümlelerimiz yoktu diyen Baştürk, "O gün ben camiye, öğle namazına gittim. Eşimde Ulus'a gideceğini söylemişti. Eve alışveriş yapacaktı. Geldiğimde gitmişti. Sonra da duyduk ki kaza olmuş. Haberini aldığımda canım çok yandı. Canımın bir parçası gitti. İbadetini hiç aksatmazdı, ertelemezdi. 1996 yılında Hacca gitti. Abdestli namazlı kendi halindeydi. Birlikte yaşlandık. Eşime Gürce Hanım diye hitap ederdim. Süslü cümlelerimiz yoktu. Lazım olunca konuşurduk" diye konuştu. Kazada ölenlerden Gürcü Baştürk'ün komşusu Nilgün Akalın ise Baştürk'ün çocuğu olmadığı için 4 çocuğu evlat edinerek büyüttüğünü ifade etti. Akalın, "26 yıldır burada oturuyorum. Gürcü Hanım şimdiye kadar kimseyi kırmadı. Kendi halinde sessiz sakin bir hanımefendiydi. Kimsenin hakkını yememiş, kendi için yaşamamış hep başkaları için bir şey yapan bir hanımdı. Beni aşırı severdi. Her zaman birbirimizden helallik alırdık. Çocuğu olmadığı için 4 çocuğu evlat edinerek büyütmüş, evlendirmiş, dünyalar iyisi bir insandı. Onların hayatlarına yardımcı olmuş, abdestinde namazında biriydi. O gün bankaya işlemleri için gidiyordu. Her zaman hayır işleriyle uğraşırdı. Çok dürüst bir hanımefendiydi O gün beraber çıkacaktık. Bende Cebeci'ye gidecektim. Vazgeçtim" dedi.

'HAKKINI HELAL ET DİLEK'

Komşusu Dilek Güçlü, "O gün belediyeden dönerken kazayı tesadüfen gördüm. Sonradan öğrendim onun olduğunu. Çok üzgünüm. Güzel insandı. Geçen hafta pazara gitti. Kapıdan çıkarken pazar çantasını çıkaramadığını söyleyip benden yardım istemişti. Yardım ettim. 'Hakkını helal et Dilek' dedi. Bana 'Dilek kızım' diye hitap ederdi" ifadelerini kullandı.