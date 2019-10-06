Minik sakinler kışa hazır

BUGÜN NELER OLDU

Belediyesi, kış mevsiminin yaklaşmasıyla beraber sıkça görülen hastalıkların önüne geçmek amacıyla ilçe de bulunan anaokullarında sağlık taraması yapıyor. Genel sağlık taraması projesinin ilk durağı, Esentepe Mahallesinde bulunan 80. Yıl Anaokulu oldu. Alanında uzman öğretmenler tarafından eğitim gören, 3-6 yaş arası 150 minik Yenimahalleli, gerçekleştirilen sağlık taraması ile kış mevsimine sağlıklı girdi. Uzman doktor tarafından muayene edilen minik ilçe sakinleri, boy, kilo, nabız, tansiyon, ateş ölümü gibi rutin kontrollerin yanında kan da bulunan oksijen yüzdesinin ölçümü gibi önemli sağlık tetkiklerinden geçti.