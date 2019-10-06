Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Minik sakinler kışa hazır

Minik sakinler kışa hazır

Giriş Tarihi: 6.10.2019
Minik sakinler kışa hazır
YENIMAHALLE Belediyesi, kış mevsiminin yaklaşmasıyla beraber sıkça görülen hastalıkların önüne geçmek amacıyla ilçe de bulunan anaokullarında sağlık taraması yapıyor. Genel sağlık taraması projesinin ilk durağı, Esentepe Mahallesinde bulunan 80. Yıl Anaokulu oldu. Alanında uzman öğretmenler tarafından eğitim gören, 3-6 yaş arası 150 minik Yenimahalleli, gerçekleştirilen sağlık taraması ile kış mevsimine sağlıklı girdi. Uzman doktor tarafından muayene edilen minik ilçe sakinleri, boy, kilo, nabız, tansiyon, ateş ölümü gibi rutin kontrollerin yanında kan da bulunan oksijen yüzdesinin ölçümü gibi önemli sağlık tetkiklerinden geçti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Minik sakinler kışa hazır
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN