Odyakmaz: Taraftarımızla kazanacağız

BUGÜN NELER OLDU

ANKARAGÜCÜ maçı öncesinde Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, soruları yanıtladı… Güçlü bir takım olduklarını ve zor bir sınava çıkacaklarını belirten Odyakmaz, "Bizim için çok kolay bir karşılaşma olacağını düşünmüyorum. Ancak takımımız aynı ciddiyette karşılaşmaya hazırlanıyor ve taraftarımızın desteğiyle gerçi cezalı tribünlerimiz var, biraz sayı az olacak.dedi.