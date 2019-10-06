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Odyakmaz: Taraftarımızla kazanacağız

Demir Grup Başkanı Mecnun Odyakmaz, bugünkü A.Gücü maçından üç puanla ayrılacaklarını ifade etti

Giriş Tarihi: 6.10.2019
Odyakmaz: Taraftarımızla kazanacağız
ANKARAGÜCÜ maçı öncesinde Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, soruları yanıtladı… Güçlü bir takım olduklarını ve zor bir sınava çıkacaklarını belirten Odyakmaz, "Bizim için çok kolay bir karşılaşma olacağını düşünmüyorum. Ancak takımımız aynı ciddiyette karşılaşmaya hazırlanıyor ve taraftarımızın desteğiyle gerçi cezalı tribünlerimiz var, biraz sayı az olacak. Maçın yarın (bugün) saat 14.00'te olmasından dolayı taraftarımızın rağbet göstereceğini ve onlardan aldığımız güçle de bu maçı kazanacağımızı düşünüyorum" dedi.
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Odyakmaz: Taraftarımızla kazanacağız
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