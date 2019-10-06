Tekvando’da iki altınla start aldık

AVRUPA Gençler Tekvando Şampiyonası'nın ilk gününde Türkiye, erkekler 48 kiloda Server Balaban ve kızlar 44 kiloda Azra Çavuş ile 2 altın madalya kazandı. Avrupa Tekvando Birliği (WTE) tarafından İspanya'nın Marina D'or bölgesinde düzenlenen Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'nda ilk gün müsabakalarında 45 ülkeden 575 sporcu mücadele ederken Türkiye'yi 8 sıklette 16 sporcu temsil etti. Erkekler 48 kiloda Server Balaban ve kızlar 44 kiloda Azra Çavuş, altın madalyanın sahibi oldu. ŞAHIN: BU GURUR HEPİMİZİN
Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, ilk gün gelen başarıların ardından dereceye giren sporculara övgüler yağdırdı. Altyapıya verilen değerin sonucunu aldıklarını söyleyen Şahin, "Türkiye, olarak gururluyuz, sevinçliyiz. Kalan müsabakalarda da en iyi sonuçları almak istiyoruz"
ifadelerini kullandı.