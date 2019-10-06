Tekvando’da iki altınla start aldık

BUGÜN NELER OLDU

AVRUPA Gençler Tekvando Şampiyonası'nın ilk gününde Türkiye, erkekler 48 kiloda Server Balaban ve kızlar 44 kiloda Azra Çavuş ile 2 altın madalya kazandı. Avrupa Tekvando Birliği (WTE) tarafından İspanya'nın Marina D'or bölgesinde düzenlenen Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'nda ilk gün müsabakalarında 45 ülkeden 575 sporcu mücadele ederken Türkiye'yi 8 sıklette 16 sporcu temsil etti. Erkekler 48 kiloda Server Balaban ve kızlar 44 kiloda Azra Çavuş, altın madalyanın sahibi oldu. ŞAHIN: BU GURUR HEPİMİZİNTürkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, ilk gün gelen başarıların ardından dereceye giren sporculara övgüler yağdırdı.ifadelerini kullandı.