Başkentin ekmekçi Nejat abisi

Nejat Bilezikçi'nin kayınpederi Hacı Raşit Ünal, 20 yıl önce bir fırıncının satılmayan ekmekleri çöpe attığını görünce israfı önlemek amacıyla yoksul ailelere dağıtmaya başladı ve bunu 10 yıl sürdürdü. Ünal'ın 2009 yılında vefat etmesinin ardından damadı Bilezikçi, mirası devraldı. Bilezikçi, gün doğmadan gittiği simitçelerde önceki günden kalan simit ve poğaçaları, akşamları da fırınlarda o gün satılmayan ekmekleri toplayıp ihtiyaç sahiplerinin bulunduğu mahallelere götürüyor. Aracıyla genellikle her gün aynı saatte gittiği mahallelerde Bilezikçi'nin geldiğini gören vatandaşlar, ihtiyacı kadar ekmek, simit ve poğaçayı alıp evine götürüyor. Nejat Bilezikçi, ekmek, simit ve poğaça dağıtım işini severek yaptığını belirtti. Çevresindeki çoğu insanın bu hizmetin her gün yapıldığına inanamadığını söyleyen Bilezikçi, bazı kişilerin kendisine gıptayla baktığını dile getirdi. Bilezikçi, yaptığı hizmetten dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu: "Çünkü israfı engelliyorsunuz, ihtiyaç sahiplerine götürüyorsunuz. Rabbim herkese nasip etsin, gerçekten çok güzel bir iş. Hiç yorulmak yok, aksine enerjinize öyle bir enerji katıyor ki o insanların mutluluğu. Öyle motive ediyor ki sizi, yorulmak falan ne ki... Topladığımız binlerce ekmek ve poğaçayla her ay çok sayıda insanın ihtiyacını gidermiş oluyoruz. Bu bambaşka bir iş. O mutluluğu, gözlerdeki parıltıyı görmek ve bu duyguyu yaşamak lazım."NEJATBilezikçi'nin eşi Fatma da babasından sonra eşinin bu hizmeti devam ettirmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ekmek o kadar önemli bir şey ki bunu yaşadıkça, o kesimlere gidip geldikçe hissedip gördük. Bu sayede israfı da engellemiş oluyoruz" diye konuştu. Fırın sahiplerinden Fatih Doğan da ekmeklerin kimlere dağıtıldığını bizzat gidip gördüğünü anlatarak, "Gerçekten çok ihtiyaç sahibi insanımız var. Yardımlar tam adrese ulaşıyor. Biz de elimizden geldiği kadar Allah için yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi.