Çocuğumla oynamak istiyorum

26 yaşındaki Turgut Bilek, kararan dünyasının yeniden aydınlanması için kök hücre nakli ameliyatı olmayı bekliyor. Maddi imkânsızlıklar nedeniyle ameliyat olamayan bilek devlet büyüklerinden yardım istediğini belirtti. Bilek'in tek isteği yaşlı babasına destek olmak ve çocuğuyla vakit geçirmek. Turgut Bilek ortaokuldayken görme sıkıntısı yaşayınca muayene için doktora gitti ve Tavuk karası hastalığına yakalandığını öğrendi. 2006'da Ankara' ya taşındı ve burada hastalığına çare bulmaya çalıştı. Tedavinin yapılabilmesi için 30 bin TL' ye ihtiyaçları olduğunu belirten Bilek; "Hastaneye gittik, tavuk karası hastalığınız var ancak bu hastalığın tedavisi yok denildi. Şu an kök hücre tedavisi üzerinde çalışıldığı söyleniyor. 2014 yılında hastalık ile alakalı bir televizyon programında haber olmuştu. Doktor Güngör Sabacı Hoca on kişiye kök hücre tedavisini uyguladı. 2014'ten sonra bir gelişme olmadı. Sonra Ankara'da özel bir hastanede kök hücre tedavisi yapıldığını öğrendik. Ama orada da tedavi yaptırmamız için gerekli olan parayı karşılayacak durumumuz yok. Tedavi için 30 bin TL istiyorlar. İstanbul'da hastaneye gittik. Orada doktor sık görülen bir hastalık olmadığı için ücretsiz muayene etti. Yüzde 5 ile 10 arasında gördüğümü gözümde veya damarlarda bir sorun olmadığını ancak retinada problem olduğunu söyleyerek retinada hücre ölümü olmuş dedi. 20 yaşına kadar bastonsuz dolaştım. Sonrası zaman geçtikçe görme yetimi kaybetmeye başladım. Şu an sadece yüzde 5 görüyorum"Evlenip boşandığını ve bir çocuğu olduğunu söyleyen Bilek; "Maddi durumdan dolayı eşimle ayrıldık. Çocuğum şu an bende. Çocuğun bakımına annem yardımcı oluyor. Temizlik görevlisiydim. Gözümden dolayı çalışamıyorum. Tedavi olmadığımız sürece körlüğe doğru gidiyorum. Cisimleri biraz seçiyorum. Daha önce okuldayken cisimleri gayet rahat görüyordum. Koşuyordum, oynuyordum. Evlendiğimde durumum biraz daha iyiydi. Sağ gözüm ile çocuğumun yüzünü göremiyorum sol gözüm ile görebiliyorum. Bu hastalığı çeken insanlara acil şifalar diliyorum. Umarım çaresi bir an evvel bulunur" diye konuştu.Bir an evvel tedavi olup, çalışmak istediğini ifade eden Bilek; "Babam benzinlikte çalışıyor ben genç olduğum halde çalışamıyorum, insanı üzüyor bu durum. Babam evin geçimi için çalışmak zorunda. Amacım sadece çalışmak değil, çocuğum ile vakit geçirmek istiyorum. Türkiye' de bu hastalık 30 bin kişide var ikisi bizim evde. Kız kardeşimde de bu hastalık var" dedi.Devlet büyüklerimizden yardım bekliyorumdurumda olduklarını belirten Bilek; "Kök hücre tedavisinin devlet hastanesinde yapılmasını istiyorum. Kök hücre tedavisi görmemi yüzde 30 arttıracak. Devlet büyüklerimizden yardım istiyorum" dedi. Aldığı raporlarda görme kaybının yüzde 90 olduğunu ancak yaş ilerledikçe görme kaybının daha da yükseldiğini vurgulayan Bilek, "Bu hastalığım nedeniyle çalışamıyorum. Her şeyim yarıda kaldı. Tavuk karası hastalığı hayatımı kararttı, hayatımı bitirdi. Bundan kurtulmak, dünyayı daha iyi görmek ve daha iyi bir hayat yaşamak istiyorum. Ameliyat için yardım bekliyorum" diye konuştu.