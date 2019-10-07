Cumhuriyet Kulesi gün sayıyor

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KULENIN detaylarının şekillendiği toplantıya katılan Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Merih Karayol, Başkan Turgut Altınok'un direktifleri doğrultusunda çalışmaların süratle devam ettiğini belirterek, "Cumhuriyetimizin 100. Yılında Ankara'yı Cumhuriyet Kulesinden seyredeceğiz" mesajını vurguladı. Mimar Ragıp Buluç'un 'Deneyimlerimi de kattığım kültürel bir proje' olarak tanımladığı Cumhuriyet Kulesi için yol haritası hızlı bir şekilde oluşturulurken yapılan toplantılarla son değişiklikler de masaya yatırılıyor. Buluç, Kule'nin Keçiören ve Ankara'nın sosyal hayatına ve ekonomisine katkı sunacağını belirtti. Kulenin eskizlerini çizerken Türk kültüründen etkilendiğinin de altını çizen Buluç, kulenin yapım çalışmalarının kendisine heyecan verdiğini belirtti.Yüksekliği 30 metre daha artırılacak olan kule tamamlandığında, bir cam fanus içerisinde 145 metre yükseklikte döner restoran, çocuklar için uzay terası, Ankara'ya hakim bir noktada nikâh kıymak isteyenler için nikâh salonu, seyir terası, sergi salonu, kafeterya, hediyelik eşya bölümü, cafeler, spor merkezi gibi birbirinden farklı alternatifler sunan mekanlarıyla Ankara'nın gözbebeği haline gelecek. Kuleye 37,6 metre yüksekliğinde çelik ve camdan oluşan kafes sisteminin eklenmesiyle Keçiören ve Ankaralı'lar 600 metrekareden fazla alana sahip bir Selçuklu yıldızını gökyüzünde seyredebilecekler. Bu büyüklükteki bir Selçuklu yıldızı Dünyada ilk ve tek olma özelliğini taşıyor. İçinde bin metrekare alana sahip 100 metre uzunluğunda Tac Mahal mimarisinden esinlenerek tasarlanan, kulenin siluetinin seyredilebileceği bir de havuz olacak.