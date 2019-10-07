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‘Ecdadın İzinden Osmanlı Başkentleri’ yolculuğu yaptılar

Giriş Tarihi: 7.10.2019
‘Ecdadın İzinden Osmanlı Başkentleri’ yolculuğu yaptılar
KAHRAMANKAZAN Belediyesi'nce düzenlenen "Ecdadın İzinden Osmanlı Başkentlerine Yolculuk" gezilerine yoğun ilgi gösteren ilçe halkı, Osmanlı İmparatorluğu'na başkentlik yapmış Bursa, Edirne ve İstanbul'u ziyaret etme fırsatı buluyor. Kahramankazan Belediyesi tarafından düzenlenen "Ecdadın İzinden Osmanlı Başkentlerine Yolculuk" gezilerine ilçe halkı yoğun ilgi gösteriyor. Gezilerin ilk iki turunda ilçedeki kadınlar Osmanlı İmparatorluğu'na başkentlik yapmış Bursa, Edirne ve İstanbul'u ziyaret etti. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da hareket eden kafileleri ziyaret ederek "hayırlı yolculuklar" temennisinde bulundu.
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‘Ecdadın İzinden Osmanlı Başkentleri’ yolculuğu yaptılar
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