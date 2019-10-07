İlk 6 ay sadece anne sütü

BUGÜN NELER OLDU

Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde "Emzirme Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Anne sütünün ve emzirmenin önemine yönelik farkındalık oluşturulmanın hedeflendiği etkinlikte, annelere sağlık çalışanları tarafından eğitimler verildi. Anneler ve anne adayları tarafından yoğun ilgi gören eğitimlerde; anne sütünün ve emzirmenin faydaları, doğru emzirme yöntemleri, lohusalık döneminde doğru beslenme gibi konular anlatıldı. Eğitim sonrası ise annelere, içinde bebek bezi, bebek ayakkabısı, bebek takımları, yelek, bere gibi eşyaların bulunduğu paketler hediye edildi.Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ebesi Kamile Coşkun bu eğitimle amaçlarının bebeklere ilk 6 ay içerisinde sadece anne sütünü vermek ve 6 aydan sonra devamında da ek gıdalarla 2 yaşına kadar anne sütüyle bebekleri beslemek konusunda anneleri bilinçlendirmek olduğunu söyledi. Anne sütünün eşsiz olduğunu belirten Coşkun, "Anne sütünün bebeği birçok hastalığa karşı koruyucu özelliği vardır, bağışıklık görevi yerine getirir. Ekonomik, hazırlanması kolay, hijyenik ve hazırlanma telaşı yoktur" diye konuştu. Coşkun, emzirmenin anne ve bebek arasındaki duygusal bağı kuvvetlendirdiğini söyleyerek, "Emzirmenin anneyi meme ve rahim kanserinden koruyucu etkisi vardır. Anne, bebeği emziriyorsa doğumdan sonraki kilolarını atmasına fayda sağlar. Emzirmede saate bağlı kalınmamalı, bebek her istediğinde emzirilmeli. Anne beslenmesine dikkat etmeli ve bol bol sıvı almalı. Her emzirmeden sonra 1 bardak su içmeli. Hamur işi, yağlı ve kızartmalardan uzak durmak gerekiyor. Protein ağırlıklı beslenmek gerekiyor. Anne önce beyinde 'benim sütüm yeterli' diye düşünürse sütü yetecektir" ifadelerini kullandı. 8 aylık hamile Tuğçe Kükner, anne sütü üzerine eğitim aldığını söyleyerek, "Bebeğimin anne sütü aldığında hem benim vücudumun daha hızlı toparlanmasını hem bebeğimin çeşitli hastalıklardan korunduğunu, bebeğimin vücudunun daha sağlıklı olduğunu öğrendim. Bunları mutlaka hayata geçireceğim. Doğumdan sonraki ilk 6 ayda bebeğim sadece ihtiyaç duyduğu için sadece anne sütü vermem gerektiğini öğrendim. Üstelik cebi de yakmıyor, ekonomik. Sağlıklı. Anne sütünün içinde hiçbir katkı maddesi bulunmuyor. Anne sütü eğiti her gebenin alması gereken bir eğitimdir" dedi. Ankara İl Sağlık Müdürü Mehmet Gülüm de emzirmenin önemine değinerek, Ankara'da 7 merkezde emzirme danışmanlık standı kurulduğunu söyledi.