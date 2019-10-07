Oyunun karşılığı 1 puan değildi

BUGÜN NELER OLDU

GALATASARAY ile evinde 0-0 berabere kalan Gençlerbirliği'nde teknik direktör Mustafa Kaplan, oynadıklarını oyunun karşılığının 1 puan olmadığını söyledi. "Kazanmamız gereken bir maçtı" diyen Kaplan sözlerine şöyle devam etti: "Geçmiş maçlarda da iyi oynuyorduk ama bir türlü kazanamıyorduk.Oynadıkları yürekli oyundan dolayı oyuncularıma teşekkür ediyorum.Hakem arkadaşımızı kutluyorum. Galatasaray'a Avrupa'da başarılar diliyorum. Milli maç arasını iyi değerlendirip Antalyaspor maçı ile beraber 3 puan ile tanışma zamanı geldi diye düşünüyorum. Galatasaray'a karşı nasıl oynanacağını gösterdik."Ülkemizde sosyal medyada ne yazık ki herkes teknik direktör. Herkes görüşlerini ve fikirlerini söylüyor.Örnek Abdullah Avcı'nın ve Ünal Karaman'ın bu ülkede yaptıkları ortada.Mustafa Kaplan buralara tırnakları ile kazıyarak geldi. Benim bu kadar verdiğim bir emek var. Ben bu emeği kimseye yedirmem. Beni bu göreve beni Murat Cavcav getirdi görevden Murat Cavcav alır. İki başlılık olmaz bir ortamda. Gençlerbirliği bugün süper top oynuyor diğer taraftan taraftarımız istifa diye bağırıyor.Gençlerbirliği bugün 1 puan aldığı takım Salı günü Şampiyonlar Ligi maçında PSG bu kadar pozisyona girmedi. Demek ki biz iyi bir takımız. Sabretmemiz lazım. Geçen sezon öldü bitti denilen Ankaragücü'nü taraftarı ve yönetimi beraber ligde tuttuk.diye konuştu.