Tales Kampüs açıldı

BUGÜN NELER OLDU

2015 Mayıs ayında açılan Tales Matematik Müzesi kapsamında oluşturulan Tales Kampüs Ankara'da açıldı. Ankara İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hayati Koca, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Serkan Topbaş, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Çalışkan, Tales Matematik Müzesi Kurucusu F. Alp Ayaydın, Ankara Tales Kampüs Kurucuları Seyfettin Vural, Ercan Vural ve Göker Cihan'ın katılım sağladığı ve kurdela kesme törenini gerçekleştirdiği açılış Ankaralılar tarafından yoğun ilgi ile karşılandı. Uluslararası literatürde "edutainment" olarak adlandırılan konseptin ülkemizdeki eksiğini gidermek amacıyla kurulmuş, eğitim, öğretim ve eğlenceyi harmanlayan bir müze olan Tales Kampüs, Tales Matematik Müzesi sergisi, Tales Kids sergisi ve Atölye çalışma alanlarından oluşuyor. Tales Kids 5-8 yaş aralığı çocuklara, Tales Matematik Müzesi ise 8-65+ bireylere hitap ediyor. Bugüne kadar her yaştan ve farklı disiplinlerden yaklaşık 300 bin meraklısını ağırlayan bu sergilerde misafirler, matematiğe dokunma ve onu somut olarak keşfetme fırsatını yakalıyor.