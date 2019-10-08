Altınok’tan çevre destek sözü

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Keçıören Belediye Başkanı Turgut Altınok, makamında kendisini ziyaret eden ve Doğal Alanları Yaşatma Projesi (DAYP) adı altında ağaçlandırma çalışması yapmayı planlayan öğrencilere destek sözü verdi. Şehit Mustafa Ünal Ortaokulu 6. sınıf öğrencileri Arda Akçay, Eray Güney, Oğuzhan Kılıç, Mehmet Efe Aşçı Başkan Turgut Altınok'u makamında ziyaret ederek destek istediler. Projeyi anlatan bir sunumu Altınok'a takdim eden öğrenciler doğal alanları koruyup, sayısını artırmak istediklerini ve ağaçlandırma çalışmasına destek beklediklerini ilettiler. Başkan Turgut Altınok da öğrencilere çevre duyarlılığı için teşekkür ederken, "Herkes inşallah sizin gibi duyarlı olur. Daha güzel bir gelecek, daha güzel bir Keçiören ve daha yaşanabilir bir çevre için el ele vermeliyiz, hepimizin yapacağı şeyler var. Başlattığımız 'Herkesin dikili bir ağacı olsun' projemizle Keçiörenimizin sokak ve caddelerine 50 bin ağaç dikiyoruz" diye konuştu. Keçiören'in cadde ve sokaklarında başlatılan ağaçlandırma seferberliği başlattıklarını hatırlatan Altınok, "Bozkır bir kader değil, el ele verirsek Türkiye 2 yılda dünyanın en yeşil ülkelerinden biri olur. Biz Keçiören'de sokakları ağaçlandırmaya başladık. Yeşil bir başkente katkı sağlamaya devam edeceğiz" dedi.