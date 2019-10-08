‘Ayşe’ 90 yıl sonra sahnede

BUGÜN NELER OLDU

Operetlerı, müzikli oyunları için bestelenmiş eserleri ile ünlü Muhlis Sabahattin'in 'Ayşe Opereti'nin 1929'da Samsun'daki dünya prömiyerinden 90 yıl sonra ilk defa başkentte sahneleniyor. 27 Şubat 2019'da Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü'ne prömiyeri yapılan eserin müzikleri, hepimizin aile büyüklerinin dilinde olduğu bir operet. 2 perdelik Ayşe Opereti'nin müzik düzenlemesi Yusuf Yalçın, Orkestra Şefi Murat Cem Orhan, Rejisör Yunus Emre Bozdoğan, Dekor Tasarım Adnan Öngün, Kostüm Tasarım Aydan Çınar, Koro Şefi Giampaola Vessela, Koreograf Deniz Alp, Işık Tasarım Fuat Gök'e ait. Devlet Opera ve Balesi Genel Sanat Yönetmeni ve Genel Müdür tenor Murat Karahan, Şenol Talınlı ve Emre Akkuş'un Ahmet, Esin Talınlı ve Tuğba Dekak'ın Ayşe, Funda Saltaş Ateşoğlu ve Selva Erdener'in Hale, Bülent Ateşoğlu, Mehmet Yılmaz ve Mithat Karakelle'nin Veli Dayı karakterine dönüşümlü olarak hayat verdikleri eser 14 Ekim akşamı Ankaralı sanatseverlerle buluşacak. Eserde, Şükrü Paşazade Ahmet Bey'in eğitim için gittiği Avrupa'dan besteci olarak köyüne geri dönüşü kutlamaları şenliğe dönüşür. Eserde köyün adet, gelenek, görenekleri, halk türkülerinden esinlenen melodileri ve halk dansları ile Hasan'ın karşılıksız aşkı, Ayşe ile Ahmet'in birbirlerine olan çocukluk aşkı anlatılıyor.