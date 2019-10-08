Bekçiler geldi hırsızlık azaldı

BUGÜN NELER OLDU

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre 2018-2019 eylül ayı karşılaştırmasında evden hırsızlık olaylarında en fazla düşüşün Ankara'da yaşandığı gözlemlendi. Ankara'da geçen yıl eylül ayında 235 hırsızlık olayından bu yıl 120 hırsızlık olayı yaşanmasıyla yüzde 48.9 düşüş olduğu belirlendi.Yıllar sonra bekçilik sisteminin pilot bölgelerde yeniden hayata geçirilmesi ile başlayan süreç, Türkiye genelindeki sokak ve caddelerin tamamının bekçilere teslim edilmesiyle ilgili çalışmalarla sürüyor. Binlerce bekçi Türkiye'nin dört bir yanında görev alıyor. Kadroları çakılı kendileri mobil olarak devriye atan bekçiler, bulundukları yörelerde devletin kalıcı hafızası oldu, hırsızlıkları yarı yarıya indirdi. İlk başta doğu ve güneydoğuda terör riski büyük iller ile Ankara, İstanbul gibi nüfusu fazla olan iller başta olmak üzere 5 pilot noktada bekçilik sistemi uygulamaya başlandı. Buralarda asayiş olaylarında yüzde 50'lere varan düşüşler gözlemlendi. Ayrıca vatandaşların, bekçilerin görevli olduğu sokaklarda kendisini daha güvende hissettiği analiz edildi.Polisler ile birlikte mahallelerde asayişin sağlanması için görev alan bekçiler başkentte de suçlulara göz açtırmıyor. Geceleri 22.00 ile 06.00 saatlerinde yaya devriye göreviyle suçun önlenmesi, şüphelilerin yakalanması ve asayişin sağlanması için etkin bir şekilde görev yapan bekçiler tüm Türkiye'de olduğu gibi Ankara'da da suçluların korkulu rüyası oldu.Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan verilere göre gece bekçileri sayesinde ülke genelinde evden hırsızlık olaylarında yüzde 14,1 azalma yaşandı. 5 bin 840 olan evden hırsızlık 5 bin 17'ye düştü. Düşüş en çok başkentte hissedildi. Ankara yüzde 48,9'luk düşüşle birinci sırada yer alırken İstanbul yüzde 26 ile ikinci, İzmir ise yüzde 24,8 ile üçüncü sırada yer aldı.