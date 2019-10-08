Hücum silahı Rahmetullah

BUGÜN NELER OLDU

2012 yılından itibaren Gençlerbirliği'nde bir çok yaş kategorisinde forma giyen Rahmetullah son üç yıldır da A takımın parçası olmayı başardı. İlk olarak İlhan Cavcav Sezonu'nda Gençlerbirliği forması giyen genç oyuncu geçtiğimiz yıl 1.Lig'de bu sezon da yine Süper Lig'de teknik direktörlerin değerlendirdiği isimler arasında olmayı başardı. Çaykur Rizespor, Gazişehir Gaziantep, Medipol Başakşehir ve Ankaragücü maçlarında oyuna sonradan giren genç kanat oyuncusu Rahmetullah bu sezon ilk kez Galatasaray karşısına ilk 11'de görev aldı. Bu sezon bir de kupa maçında forma giyen genç oyuncu Mustafa Kaplan'ın yedek kulübesindeki ilk tercihlerinden olmayı başardı. Lig ve kupada toplamda 212 dakika sahada kalan Rahmetullah bir gol ve bir asiste imza attı. Genç oyuncu iki de sarı kart gördü.