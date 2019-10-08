Mamak Belediyesi’nden muhtarlara ofis

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MAMAK Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak'ta görev yapan muhtarların görevlerini daha hızlı ve rahat icra edebilmeleri için belediye hizmet binasında tahsis ettikleri çalışma ofisinin açılışını gerçekleştirdi. Açılışa Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak Muhtarlar Dernek Başkanı Hulusi Güngören, meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve muhtarlar katıldı. Muhtarlık ofisinin açılışı ile hizmetin vatandaşa daha hızlı ulaşacağını belirten Başkan Köse, "Yerel yönetimlerin mihenk taşlarından değerli muhtarlarımızı her zaman önemsiyor, destekliyoruz. Muhtarlarımız bizim için çok değerli. Sürekli diyalog içinde olduğumuz muhtarlarımıza vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmeleri için hizmet binamızda muhtarlık ofisi tahsis ettik. Hayırlı hizmetlere vesile olsun inşallah" diye konuştu.