Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Mamak Belediyesi’nden muhtarlara ofis

Mamak Belediyesi’nden muhtarlara ofis

Giriş Tarihi: 8.10.2019
Mamak Belediyesi’nden muhtarlara ofis
MAMAK Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak'ta görev yapan muhtarların görevlerini daha hızlı ve rahat icra edebilmeleri için belediye hizmet binasında tahsis ettikleri çalışma ofisinin açılışını gerçekleştirdi. Açılışa Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak Muhtarlar Dernek Başkanı Hulusi Güngören, meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve muhtarlar katıldı. Muhtarlık ofisinin açılışı ile hizmetin vatandaşa daha hızlı ulaşacağını belirten Başkan Köse, "Yerel yönetimlerin mihenk taşlarından değerli muhtarlarımızı her zaman önemsiyor, destekliyoruz. Muhtarlarımız bizim için çok değerli. Sürekli diyalog içinde olduğumuz muhtarlarımıza vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmeleri için hizmet binamızda muhtarlık ofisi tahsis ettik. Hayırlı hizmetlere vesile olsun inşallah" diye konuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Mamak Belediyesi’nden muhtarlara ofis
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN