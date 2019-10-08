Sokak hayvanları Altındağ’a emanet

BUGÜN NELER OLDU

ALTINDAĞ'IN farklı bölgelerinde yaşayan sokak köpekleri, Altındağ Belediyesince Veteriner Hekim ve hayvanseverler gözetiminde tedaviye alınıyor. Sahipsiz sokak köpekleri aşıları tamamlanıp kısırlaştırıldıktan ve tedavileri tamamlandıktan sonra yeniden alındığı yere özenle bırakılıyor. Altındağ genelinde sık sık hayvanseverlerle birlikte çalışma yaptıklarını söyleyen Altındağ Belediyesi Veteriner Hekimi Emre Çınar, "Hayvanseverler ve bölge halkı tarafından bakılan sahipsiz köpeklerin her birini anestezi enjekte ederek bulundukları yerden alıyoruz" dedi.