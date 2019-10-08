Tekvandoda 5 madalya

BUGÜN NELER OLDU

AVRUPA(WTE) tarafından İspanya'nın Marina D'or bölgesinde düzenlenen Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası son gün müsabakalarıyla sona erdi. Şampiyonaya 34 sporcu ile katılan Türkiye'yi son gün müsabakalarında 6 sıklette 5'i erkek 4'ü kız olmak üzere 9 sporcu temsil etti. Kızlar +65 kiloda ülkemizi temsil edenbronz madalyanın sahibi oldu., bu sonuçlarla'nı 2'si altın, 2'si gümüşve 1'i bronz olmak üzere 5 madalyaile tamamladı. Şampiyonanın ilk günündeerkekler 48 kilodaile kızlar 44 kilodaaltın, 52 kilodaile 59 kilodagümüş madalyanın sahibiolmuştu. Ay-yıldızlılar, şampiyonayıgenel sıralamada Rusya'nınardından 2'nci olarak tamamladı., kız takım sıralamasında3'üncü, erkek takım sıralamasındaise 4'üncü sırayı aldı.Şampiyonanın son gün müsabakalarınıBarselona Başkonsolosu GüçlüKalafat ve Konsolos Yardımcısıda izleyerek, millitakım kafilesine destek verdi. Şampiyonadagörev yapan uluslararası hakemda şampiyonanınen iyi 5 hakeminden birisi olarakseçildi.