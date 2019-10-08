Tekvandoda 5 madalya

AVRUPA Tekvando Birliği
(WTE) tarafından İspanya'nın Marina D'or bölgesinde düzenlenen Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası son gün müsabakalarıyla sona erdi. Şampiyonaya 34 sporcu ile katılan Türkiye'yi son gün müsabakalarında 6 sıklette 5'i erkek 4'ü kız olmak üzere 9 sporcu temsil etti. Kızlar +65 kiloda ülkemizi temsil eden Berra Nur Çiftçi
bronz madalyanın sahibi oldu.
TÜRKİYE AVRUPA 2'NCİSİ
Türkiye
, bu sonuçlarla Avrupa Şampiyonası
'nı 2'si altın, 2'si gümüş
ve 1'i bronz olmak üzere 5 madalya
ile tamamladı. Şampiyonanın ilk gününde
erkekler 48 kiloda Server Balaban
ile kızlar 44 kiloda Azra Çavuş
altın, 52 kiloda Özge Özbey
ile 59 kiloda Işıl Zafer
gümüş madalyanın sahibi
olmuştu. Ay-yıldızlılar, şampiyonayı
genel sıralamada Rusya'nın
ardından 2'nci olarak tamamladı. Türkiye
, kız takım sıralamasında
3'üncü, erkek takım sıralamasında
ise 4'üncü sırayı aldı.
Şampiyonanın son gün müsabakalarını
Barselona Başkonsolosu Güçlü
Kalafat ve Konsolos Yardımcısı Gülay Demirtaş
da izleyerek, milli
takım kafilesine destek verdi. Şampiyonada
görev yapan uluslararası hakem Berhan Arslan
da şampiyonanın
en iyi 5 hakeminden birisi olarak
seçildi.