Akyurt’ta spor şenliği

BUGÜN NELER OLDU

Akyurt'ta amatör sporlar haftası etkinlikleri başladı. 7-13 Ekim tarihleri arasındaki organizasyonlar öncesindeAkyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık "Tüm veliler çocuklarını bir spor dalıyla ilgilenmeleri için teşvik ederek öğrencileri kötü alışkanlıklardan uzak tutabilir,dedi.