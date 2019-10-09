Akyurt’ta spor şenliği

Akyurt'ta amatör sporlar haftası etkinlikleri başladı. 7-13 Ekim tarihleri arasındaki organizasyonlar öncesinde Akyurt Kaymakamlığı, Akyurt Belediyesi ve Akyurt Gençlik ve Spor Müdürlüğü, ilçede amatör sporlarla uğraşan tüm sporcuların bir araya geldiği açılış programı düzenledi.
Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık "Tüm veliler çocuklarını bir spor dalıyla ilgilenmeleri için teşvik ederek öğrencileri kötü alışkanlıklardan uzak tutabilir, kendine güvenen, başarılı bireyler olarak hayatlarını devam ettirmelerine yardımcı olabilirler"
dedi.