Baiano belirsizliği

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GALATASARAY ile oynanan 7. hafta maçından 1 puan alan ve son sıradan kurutulup bir basamak tırmananGalatasaray karşılaşmasında sakatlanan 27 yaşındaki oyuncunun 4 hafta sahalardan uzak kalması teknik heyeti de zora soktu. Bu sezon kırmızı- siyahlıların 6 lig maçında sahaya çıkan Brezilyalı orta saha oyuncusu 418 dakika forma giyerken yokluğunda kimin oynayacağı ise netleşmedi.Kaplan'ın milli arada bu soruna da kalıcı bir çözüm bulması bekleniyor.