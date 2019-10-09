Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Baiano belirsizliği

Baiano belirsizliği

Brezilyalı oyuncunun sakatlığında yerine kimin oynayacağı, milli arada ’ın en önemli sorunu olacak

Giriş Tarihi: 9.10.2019
Baiano belirsizliği
GALATASARAY ile oynanan 7. hafta maçından 1 puan alan ve son sıradan kurutulup bir basamak tırmanan Gençlerbirliği, Fabricio Baiano şoku yaşıyor. Galatasaray karşılaşmasında sakatlanan 27 yaşındaki oyuncunun 4 hafta sahalardan uzak kalması teknik heyeti de zora soktu. Bu sezon kırmızı- siyahlıların 6 lig maçında sahaya çıkan Brezilyalı orta saha oyuncusu 418 dakika forma giyerken yokluğunda kimin oynayacağı ise netleşmedi. Teknik direktör Mustafa Kaplan'ın 4 hafta takımdan ayrı kalacak Baiano yerine rakibe göre karar vermesi amaçlanıyor. Kaplan'ın milli arada bu soruna da kalıcı bir çözüm bulması bekleniyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Baiano belirsizliği
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN