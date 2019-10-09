Cezaevlerinde meslek eğitimi

BUGÜN NELER OLDU

İş Yurtları Kurumu Daire Başkanı Murat Atan, tutuklu ve hükümlülere verilen eğitim sonucu birçok kişinin tahliye olduktan sonra önemli firmalarda iş bularak topluma kazandırıldığını söyledi. Cezaevlerindeki iş edindirme kurslarında meslek çeşitliliğinin arttırılması çalışmaları kapsamında çeşitli kurumlarla protokoller imzalandı. Tarım ve Orman Bakanlığı ile imzalanan protokol ile hijyen ve üretim alanında hükümlülere eğitim verilecek. Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokol ile de dozer, kepçe ve ekskavatör operatörleri yetiştirilecek. Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası ile yapılan protokol kapsamında da tıbbi mümessillik alanında hükümlülere on-line eğitim verilecek. Adalet Bakanlığı İş Yurtları Kurumu Daire Başkanı Murat Atan, Sincan Cezaevi Yerleşkesi L-2 Tipi Kapalı Cezaevi'ndeki gümüş işlemeciliği atölyesinde meslek edindirme kursları hakkında bilgi verdi. Atan, hükümlülere telkari eğitimi verildiğini kaydederek, "2018 yılı itibarıyla yaklaşık yarım ton gümüş işlendi. Eğitimden sonra tahliye olan arkadaşlarımız, kuyumculuk sektöründe çeşitli firmalarda iş imkanı bulmaktadırlar" dedi. Atan, üretilen ürünlerin çeşitli illerde kurulan fuarlar aracılığıyla vatandaşla buluşturulduğunu, ürünlerin cezaevlerinde iç ihtiyacın büyük bir kısmını karşıladığını, ayrıca halka açık satış mağazaları sayesinde ürünlerin pazarlandığını belirtti.ATAN, amaçlarının, hükümlü ve tutuklulara meslek edindirmek, onların var olan mesleklerini sürdürebilmeleri için iş başı eğitimleri vermek olduğunu söyledi. Murat Atan, "Türkiye genelinde 306 iş yurdu müdürlüğü, 6 ana alanda 180'den fazla iş kolunda faaliyet gösteriyor. Hayvancılıktan tarıma, el işçiliğinden sanatsal üretime kadar birçok alanda iş başı eğitimler veriliyor. Geçen sene 60 bine yakın hükümlü ve tutuklu eğitim aldı" dedi.