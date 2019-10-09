Gezici Kütüphane Mamak’a geliyor

BUGÜN NELER OLDU

PROJE kapsamında gezici kütüphane vatandaşlara hem basılı bilgi kaynaklarına ulaşma imkanı hem de elektronik ortamda sunulan bilgilere erişim fırsatı sunacak.Bünyesinde üç bin 400'den fazla kitap ve dört adet bilgisayar barındıran gezici kütüphanenin ilk durağı ise 10 Ekim Perşembe günü Abidinpaşa Aile Merkezi önü olacak. Bir ay boyunca Mamak sokaklarında gezecek olan Gezici Kütüphane'den kitap temin etmek için ise kimlik bilgileriyle üye olmak yeterli.Kitap sevgisini aşılamak amacıyla böyle bir projeyi hayata geçireceklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Kütüphanelerin amacı herkesin bilgiye ulaşımını sağlamaktır. Bizlerde vatandaşın ayağına kütüphaneyi götürüyoruz. Tüm hemşerilerimizi gezici kütüphanemizde keyifli ve bilgi dolu zaman geçirmeye bekliyoruz" dedi. 7'den 70'e herkese hitap edecek Gezici Kütüphane'nin hizmet vereceği yerler ise şöyle;Abidinpaşa Aile Merkezi 10-11 EkimLaika Akbilek Aile Merkezi 12-14 EkimLalahan Aile Merkezi 15-16 EkimNecip Fazıl Aile Merkezi 17-18 EkimNeşet Ertaş Aile Merkezi 19-21 EkimZübeyde Hanım Aile Merkezi 22-23 EkimMamak Kapalı Spor Salonu 24-25 EkimGökçeyurt Köyü 26-28 EkimOrtaköy Mahallesi 30-31 Ekim