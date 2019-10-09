Gezici Kütüphane Mamak’a geliyor

PROJE kapsamında gezici kütüphane vatandaşlara hem basılı bilgi kaynaklarına ulaşma imkanı hem de elektronik ortamda sunulan bilgilere erişim fırsatı sunacak.
Bünyesinde üç bin 400'den fazla kitap ve dört adet bilgisayar barındıran gezici kütüphanenin ilk durağı ise 10 Ekim Perşembe günü Abidinpaşa Aile Merkezi önü olacak. Bir ay boyunca Mamak sokaklarında gezecek olan Gezici Kütüphane'den kitap temin etmek için ise kimlik bilgileriyle üye olmak yeterli.
VATANDAŞIMIZIN AYAĞINA KÜTÜPHANE
Kitap sevgisini aşılamak amacıyla böyle bir projeyi hayata geçireceklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Kütüphanelerin amacı herkesin bilgiye ulaşımını sağlamaktır. Bizlerde vatandaşın ayağına kütüphaneyi götürüyoruz. Tüm hemşerilerimizi gezici kütüphanemizde keyifli ve bilgi dolu zaman geçirmeye bekliyoruz" dedi. 7'den 70'e herkese hitap edecek Gezici Kütüphane'nin hizmet vereceği yerler ise şöyle;
Abidinpaşa Aile Merkezi 10-11 Ekim
Laika Akbilek Aile Merkezi 12-14 Ekim
Lalahan Aile Merkezi 15-16 Ekim
Necip Fazıl Aile Merkezi 17-18 Ekim
Neşet Ertaş Aile Merkezi 19-21 Ekim
Zübeyde Hanım Aile Merkezi 22-23 Ekim
Mamak Kapalı Spor Salonu 24-25 Ekim
Gökçeyurt Köyü 26-28 Ekim
Ortaköy Mahallesi 30-31 Ekim