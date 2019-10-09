Tüp bebekte yapay zeka dönemi

BUGÜN NELER OLDU

Prof. Dr. Hakan Yaralı yapay zekanın cep telefonu ses asistanı, Facebook'ta yüz tanıyıcısı, sürücüsüz araba kullanım endüstrisi gibi tıp dışı alanlarda ya da patoloji incelemelerinde, MR'da görüntü analizi ve tedavi planlarının yapılması gibi tıbbi alanlarda hayatımıza girdiğini hatırlattı. Prof. Dr.Yaralı, "Tüp bebek uygulamalarında da; sağlıklı gebelik ve canlı doğum oranını arttırmak için yapay zekayı kullanabiliyoruz" dedi.Prof. Dr. Yaralı, dünyanın sayılı merkezleriyle birlikte ülkemizde de uygulanmaya başlayan tüp bebekte Yapay Zeka yöntemiyle; özellikle 38 yaş ve üstünde tüp bebek uygulaması yapılacak hastalar başta olmak üzere, isteğe bağlı olarak her yaş grubunda uygulanabildiğini aktardı. Ayrıca tekrarlayan tüp bebek başarısızlığı olan hastalarda ya da tekrarlayan gebelik kaybı olan çiftlerde nakil için daha doğru embriyo seçilebildiğini ve gebelik şansının yükselebileceğini belirtti.Tüp bebekte yapay zeka yöntemini bir yıldır uyguladıklarını belirten Prof. Dr. Yaralı, bu teknik uygulanarak sağlıklı embriyo elde edilen 29 hastada gebelik elde ettiklerini, 5 hastanın doğum yaptığını ilk doğumun ise Temmuz ayı içinde gerçekleştiğini belirtti. Prof. Dr. Yaralı "Tüp bebek tedavisinde hayal kırıklıkları olsa dahi tedaviye devam edilmesi gerekiyor. Her geçen gün ilerleyen teknoloji de bize yardımcı oluyor. Dünyanın sayılı merkezindeki yapay zeka yöntemini ülkemde hastalarıma uygulamak ve bir hekim olarak umudunu kaybetmek üzere olan çiftlerin mutluluğunu görmek paha biçilemez. Başarımız, dünyanın en büyük mutluluğunu doğuruyor" sözlerini kaydetti.2018'DEN beri bu yöntemi kullandıklarını belirten Prof. Dr. Yaralı, PGT Uygulamalarında Yapay Zekayı şöyle tanımladı: Smart PGT genetik ayrıştırma yapılan embriyolarda, tanı konulma aşamasında son teknoloji yapay zekanın kullanılmasıdır. Bu bir bilgisayar yazılımı. Yakın zamanda ABD'de yapılan bir çalışmada Yapay Zeka ile yapılan PGT uygulamalarında (Smart PGT), doğru embriyo seçiminin iyileştirildiği rapor edilmiştir. Bu şekilde embriyo seçiminde doğruluk artmış, insani değerlendirme ile ilgili subjektivizm ortadan kalkmış, insani hatalar engellenmiştir. Eşlerden birinde kromozomal olarak kopma, yer değiştirme gibi yapısal problemlerde de embriyodan alınan örneklerde hem bu problem taranabilmekte hem de diğer tüm kromozomlar açısından da tarama yapılabilmektedir. Saptanmış bir genetik hastalık varlığı nedeniyle Preimplantasyon Genetik Tanı (PGD) yöntemi uyguladığımız hastalarımızda, genetik hastalık taramasına ilaveten 46 kromozom taraması yapılmasını da önermekteyiz. Bu sayede hem genetik hastalığı barındırmayan hem de tüm kromozomlar açısından sağlıklı olan embriyo tespit edilebilmekte ve sağlıklı çocuk sahibi olma ihtimali arttırılmaktadır.