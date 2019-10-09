Mansur Yavaş, gergin başladı gergin çıktı

BUGÜN NELER OLDU

Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı'nda, bazı belediye işçilerinin işten çıkarılma nedenleri, Meclis birinci Başkanvekili Fatih Ünal'ın söz alması üzerine tartışıldı. ANFA'da 220 kişinin istifa ettiğini, çalışanlara sendika üyeliği konusunda baskı yapıldığını, şirketlerde çalışanların maaşlarının düşürüldüğünü belirten Ünal, "5 bin 500 lira maaşla çalışan kişiye '2 bin 500 liraya çalışır mısın, çalışırsan buraya imza at' deniyor. İsimler var ama burada tek tek saymam mümkün değil" dedi.Seçimden önce verilen sözleri hatırlatan Ünal, "Mansur Başkan seçimden önce bir TV kanalında söz verdi. Siz benim mesai arkadaşımsınız ne olursa olsun birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Başka bir tv kanalında ise evine ekmek götüren adamı neden işten çıkarayım, işten çıkaran namussuzdur, alçaktır dedi. Ortada bu kadar güzel verilmiş sözler varken ne diye insanların ekmeği ile oynuyoruz? Bankamatik memurları var ben onları işten atıyorum demiştiniz ama bankamatik memuru olduğunu nereden çıkartıyorsunuz? Elinizde belgelerin olması gerekir. Bizim elimizde çıkardığınız işçiler ile ilgili belgeler var. Muhammet Hanifi Ateş ile ilgili de elimizde bir sürü belge var. Yanlış yaptığınızı düşünüyoruz. İnsanların hayatları ile oynamayın. Çıkardığınız hiçbir işçi iki seçim arası dönemde işe girmedi önceden beri çalışıyorlar" diye konuştu. Büyükşehir'de mobing iddialarını anımsatan Ünal, "Kadrolu işçilerden 100 kişiye aba altından sopa göstererek 'mesainiz kesilir, başka yere göndeririz' diyerek istifa ettirdiler. Bunları biliyor musunuz bilmiyorum, bunlara müdahale etmenizi istiyoruz. ANFA'da çalışan üyelerden 20 kişi istifa ettirildi. Bazı çalışanlar işçilere Mansur Başkan'ın sendikası biziz, bize üye olacaksınız diye baskı uyguluyorlar. 5000 TL ile çalışan işçilere 2500 ile çalışır mısın diye sorulduğunun duyumlarını alıyoruz. Çalışırsan şuraya imza at deniliyor ve bir sürü işçi işsiz kalmamak için bunu imzalıyor. Tasarruf böyle olmaz. Sözleşmeyi imzala ya da çık yanlış bir tutumdur. Başkanlarınızı uyarmanızı arzu ediyoruz. ANFA da KHK ile gelen zammı üç ay aldılar sonra alamadılar. Ramazan bayramında ikramiye verilecekti ama oda verilmedi" dedi.Başkan Mansur Yavaş iddiaları reddetti. Ücret düzenlemesine gidildiğini ve işe gelmeyenlerin çıkarıldığını anlattı. Mansur Yavaş bir ara sinirlenerek "Başkasının sözü ile hareket etmeyin. Bana sorun" dedi. Bunun üzerine söz alan AK Parti Grup Başkan Vekili Mümin Altunışık, "Başkan bugün yine çok gerginsiniz. Biz kimsenin namusuna şerefine laf etmeyiz. Biz araştırıp konuşuyoruz. 10 yıllık çalışandır maaşı fazladır" dedi. Bunun üzerine Başkan Yavaş, "Sözümüz sözdür işini hakkıyla yapıyorsa kimseyi işten çıkarmam. İsteğim şu bu duyumları aldığınızda önce bizi arayın" diye konuştu.AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali Osman Özdemir, Belediye Meclisi'ne önerge vererek öğrencilere toplu taşımada aylık 52 ücretsiz biniş hakkı verilmesini istedi. Daha önce öğrenci evlerindeki su faturalarında yüzde 50 indirim uygulanması için önerge veren Ali Osman Özdemir, şimdi de öğrencilerin toplu taşıma olanaklarından 52 binişe kadar ücretsiz faydalanabilmesi için önerge verdi.