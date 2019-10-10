‘Denetimli Serbestlik’te Pro-Sosyal Modelleme Projesi

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Adalet Bakanlığı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nce hayata geçirilen "Denetimli Serbestlikte Pro-Sosyal Modelleme Projesi" kapsamındaki akran eğitimiyle denetimli serbestlik altındaki hükümlülerin rehabilitasyonu ve topluma uyumu için çalışılıyor. Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde "Denetimli Serbestlikte Pro-Sosyal Modelleme Projesi" ve akran eğitimi ile ilgili toplantı düzenlendi. Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Daire Başkanı Burak Ceyhan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği ile işbirliği içinde yürütülen projede, Portekiz ve Romanya'nın ilgili kuruluşlarının da yer aldığını söyledi. "Çalışma kapsamında cezaları infaz edilen yükümlüler, benzer sorunlar yaşayan diğer hükümlülere sorunlar karşısında nasıl çözüm üreteceklerini ve tecrübelerini aktarıyor" diyen Ceyhan, bu kapsamda 20 hükümlüye eğitim verdiklerini söyledi.