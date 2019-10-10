Destek olan gelsin!

BUGÜN NELER OLDU

Ankaragücü camiası 24 Ekim'de yapılacak seçime odaklandı. Mevcut başkan Mehmet Yiğiner, yaşanan süreçle ilgili konuşurken henüz adaylığı için karar vermediğini de açıkladı. Kulübün özellikle mali olarak büyük sorunları olduğunu belirten Yiğiner,ama bu süre zarfında gerekli anlaşmaları yapamaz, transfer yasağını kaldıramazsak, gerekli ekonomik desteği bulamazsak biz aday olmayız.2'nci Lig'de 5 yıl mücadele ettik, sonra 1'inci Lig'e çıktık. 1'inci Lig'de 1 yıl kaldık ve Süper Lig'e çıktık. Süper Lig'de kalıcı olduk sıkıntılara rağmen. Bu seneye geldiğimizde; transfer yasağı olan tek takım biziz. Yapılandırmadan faydalanamadık. Gerekçe olarak sponsor bulmamız gerektiği söylendi.Bu sözümüzün de arkasındayız. Gelsinler, kulübün kapısı açık. Ne destek olabileceklerse, maddi manevi ne yapabileceklerse söylesinler. Bizim kulüplerimizin birinci problemi geçmişten gelen borçlar.ifadelerini kullandı."MKE geçen sene ve bu sene sponsor olmadı. Kendi kulüpleri, kendilerinin kurucu oldukları bir takım ama olmayıncaBunu biz kendi yönetimsel anlamda desteklerimizle götürmeye çalıştık.""Spor adamı yetiştirmek de çok zor. 2 gün öne Kayserispor Kulüp Başkanı Erol Bedir istifa etti,mevcudiyetinin Beşiktaş'a zarar verdiğini söyledi. Bana göre iki başkanımız da Türk futboluna değer katan insanlardı. Bu tür insanların da bir şekilde desteklenip, devam etmesi gerektiğini düşünüyorum."Kulübün başarılı olabilmesi için, Başkent'in takımı, ciddi de bir taraftar kitlesi var, her şey güzel, bunun devam etmesi lazım.çünkü onların da sözü vardı, eğer destek gelmezse net bir şekilde şunu söylüyorum;