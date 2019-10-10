Destek olan gelsin!

Ankaragücü camiası 24 Ekim'de yapılacak seçime odaklandı. Mevcut başkan Mehmet Yiğiner, yaşanan süreçle ilgili konuşurken henüz adaylığı için karar vermediğini de açıkladı. Kulübün özellikle mali olarak büyük sorunları olduğunu belirten Yiğiner, "Bizim yönetimimizde kulübün ekonomik sorunları çözülecekse devam ederiz
ama bu süre zarfında gerekli anlaşmaları yapamaz, transfer yasağını kaldıramazsak, gerekli ekonomik desteği bulamazsak biz aday olmayız. Aday olacak ekibi destekleriz. Hem borç ödeyip hem kulübü yaşatmak, yarışmacı bir takım kurmak bizi yordu.
2'nci Lig'de 5 yıl mücadele ettik, sonra 1'inci Lig'e çıktık. 1'inci Lig'de 1 yıl kaldık ve Süper Lig'e çıktık. Süper Lig'de kalıcı olduk sıkıntılara rağmen. Bu seneye geldiğimizde; transfer yasağı olan tek takım biziz. Yapılandırmadan faydalanamadık. Gerekçe olarak sponsor bulmamız gerektiği söylendi. Burada da ekonomik durumu iyi olan, bu işe gönüllü, bu işi yapabilecek bir ekibi destekleyeceğimizi söyledik.
Bu sözümüzün de arkasındayız. Gelsinler, kulübün kapısı açık. Ne destek olabileceklerse, maddi manevi ne yapabileceklerse söylesinler. Bizim kulüplerimizin birinci problemi geçmişten gelen borçlar. Geçmişten gelen borçlardan dolayı birçok kulüp ekonomik sıkıntılar yaşıyor"
ifadelerini kullandı.
'KURUCUMUZ SPONSOR OLMUYOR'
"MKE geçen sene ve bu sene sponsor olmadı. Kendi kulüpleri, kendilerinin kurucu oldukları bir takım ama olmayınca bizim bütçede ciddi sıkıntılar yaşadık, açıklar oluştu.
Bunu biz kendi yönetimsel anlamda desteklerimizle götürmeye çalıştık."
'ORMAN VE BEDİR'E DESTEK OLUNMALIYDI'
"Spor adamı yetiştirmek de çok zor. 2 gün öne Kayserispor Kulüp Başkanı Erol Bedir istifa etti, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, bu şekilde devam edemeyeceğini,
mevcudiyetinin Beşiktaş'a zarar verdiğini söyledi. Bana göre iki başkanımız da Türk futboluna değer katan insanlardı. Bu tür insanların da bir şekilde desteklenip, devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Şahsımla ilgili bir şey demiyorum çünkü Türkiye'de belki de örneğimiz yoktur."
'BİZ GEREKENİ YAPARIZ'
"Kulübün başarılı olabilmesi için, Başkent'in takımı, ciddi de bir taraftar kitlesi var, her şey güzel, bunun devam etmesi lazım. Bu genel kurul sürecinde bize ciddi anlamda destek gelmezse, ama bu MKE'den olur, yapılandırma olur
çünkü onların da sözü vardı, eğer destek gelmezse net bir şekilde şunu söylüyorum; Göz göre göre kulübün kötüye gitmesine müsaade etmeyiz biz. Gerekeni yaparız, biz aday olmayız."