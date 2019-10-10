‘Erken teşhis hayat kurtarır’

BUGÜN NELER OLDU

DÖRT Mevsim Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen seminere, belediye personeli ve ilçe sakinleri geniş katılım gösterdi. Kolon Kanseri ana başlığında düzenlenen etkinlikte; meme, rahim ağzı, akciğer, cilt, prostat, kalınbağırsak gibi birçok kanser türünden örnekler verilerek, kanser türlerinde erken teşhisin önemine dikkat çekildi. Uzman Aile Hekimi Damla Aydemir tarafından gerçekleştirilen sunum ile kanser türleri hakkında geniş bilgi sahibi olan ilçe sakinleri, soru ve cevap şeklinde ilerleyen etkinlik sırasında kanserden korunmanın yolları, kansere sebep olan ve hastalığın ilerlemesinde etkin olan unsurlar hakkında bilinmeyenleri öğrenme fırsatı buldu. Ayrıca seminer de kalın bağırsak kanser taraması için gaytada gizli kan kiti de ücretsiz olarak dağıtıldı.