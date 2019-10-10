Görüntü kirliliğine neden olan hurda araçlar toplanıyor

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Gölbaşı'nda çürümeye terk edilen ve çevre kirliliğine yol açan hurda araçlar, zabıta tarafından toplatılarak otoparka götürüldü. Gölbaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, hurda araçların neden olduğu çevre kirliliğine karşı emniyet ekipleriyle birlikte çalışma yaptı. Ekipler, Gölbaşı Sanayi Sitesi'nde bulunan, atıl vaziyetteki hurda araçları topladı. Araçlar çekicilere yüklenerek hurda araç otoparkına çekildi. Hurda araçların toplanmasıyla birlikte kötü görüntü ve çevre kirliliği de ortadan kaldırıldı. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, hurda araçların çevre kirliliğinin yanı sıra, zamanla tehlike arz ettiğini ifade ederek şöyle konuştu: "Hurda araçlar, kötü görüntü ve çevre kirliliği oluşturmasının yanı sıra zamanla içeriğinde bulunan tehlikeli maddeler ile de insan sağlığı için tehlike oluşturabiliyor. Her an patlama ve yanma durumları olabilme tehlikesi yaratabilir. Zabıta ekiplerimiz de tespit edilen bu hurda araçları toplatarak insan sağlığını güvence altına almakta ve çevre kirliliğinin önüne geçmek için çalışmalarını sürdürüyor"