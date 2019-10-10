Şampiyon güreşçiler mehmetçik olacak

BUGÜN NELER OLDU

MILLI güreşçilerimiz 7. Uluslararası Askeri Sporlar Konseyi (CISM) Dünya Askeri Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek.Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Serbest ve Grekoromen Güreş Milli Takımları'nın da organizasyona katılacağı açıklanırkenise grekoromen stilde mücadele edilecek.- GREKOROMEN130 kilo: Rıza Kayaalp 87 kilo: Metehan Başar 77 kilo: Aslan Atem 67 kilo: Enes Başar Antrenörler: Salih Bora, Adem Ustaoğlu, Şeref Tüfenk - SERBEST STIL125 kilo: Taha Akgül 97 kilo: Fatih Yaşarlı 74 kilo: Soner Demirtaş 65 kilo: Selahattin Kılıçsallayan Antrenörler: Nebi Temur, Abdullah Çakmar