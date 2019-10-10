Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Toprak kayması: 1 ölü

Toprak kayması: 1 ölü

Giriş Tarihi: 10.10.2019
Toprak kayması: 1 ölü
KAHRAMANKAZAN'DA kanalizasyon çalışması sırasında kayan toprağın altında kalan işçi öldü. Saray Mahallesi 1525. Sokak'ta kanalizasyon hattı döşeyen işçi Kudret Aytekin (47), bastığı toprağın kayması sonucu kanalın içine düştü. İşçi Aytekin, üzerine kayan toprağın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Aytekin, ekiplerin yaklaşık 45 dakika süren çalışması sonucu toprak altından çıkartıldı. Sağlık ekipleri, Aytekin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Aytekin'in cesedi, daha sonra Keçiören Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Hayatını kaybeden Aytekin'in 2 ay önce çalışmak için Kahramankazan'a geldiği, cenazesinin Adana'da toprağa verileceği öğrenildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Toprak kayması: 1 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN