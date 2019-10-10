Toprak kayması: 1 ölü

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KAHRAMANKAZAN'DA kanalizasyon çalışması sırasında kayan toprağın altında kalan işçi öldü. Saray Mahallesi 1525. Sokak'ta kanalizasyon hattı döşeyen işçi Kudret Aytekin (47), bastığı toprağın kayması sonucu kanalın içine düştü. İşçi Aytekin, üzerine kayan toprağın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Aytekin, ekiplerin yaklaşık 45 dakika süren çalışması sonucu toprak altından çıkartıldı. Sağlık ekipleri, Aytekin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Aytekin'in cesedi, daha sonra Keçiören Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Hayatını kaybeden Aytekin'in 2 ay önce çalışmak için Kahramankazan'a geldiği, cenazesinin Adana'da toprağa verileceği öğrenildi.