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Yatırımcıların tercihi Mamak

Giriş Tarihi: 10.10.2019
Yatırımcıların tercihi Mamak
MAMAK'TA faaliyet gösteren Özeller Ev Moda Merkezi, 5. şubesini yine Mamak'ta açtı. Açılışı Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri Ankara Milletvekili Orhan Yeğin, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler ve AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, Mamak Kaymakamı Ziya Polat ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse gerçekleştirdi. İşyeri sahibine hayırlı olsun temennisinde bulunan protokol üyeleri, kurdele kesiminin ardından mağazayı gezdi. Mamak'ın işveren için cazip bir ilçe haline geldiğini belirten Başkan Köse, "Görüşünü almadığımız, dokunmadığımız halkımız, esnafımız kalmıyor. İlçemizde açılan her iş yeri bizler için önemli. Çünkü açılan her işyeri yeni istihdam demek. Yeni işyerimiz hayırlı uğuru olsun" dedi.
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Yatırımcıların tercihi Mamak
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