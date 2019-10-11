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Altındağ’da pazardan eve ücretsiz servis

Giriş Tarihi: 11.10.2019
Altındağ’da pazardan eve ücretsiz servis
ALTINDAĞ Belediyesi, Pazar alanlarına ulaşım için servis uygulaması hizmete başladı. Altındağlı vatandaşlar için semt pazarlarına ulaşımın ve sonrasında alışveriş poşetleriyle birlikte dönmenin oldukça zor olduğunu belirten Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Pazar alışverişleri genelde ev hanımlarımız tarafından yapılıyor. Bazen çocuklarıyla birlikte, ellerinde fazla miktarda poşetlerle evlerine dönmeleri gerçekten çok yorucu Bu nedenle semt pazarlarına ulaşım için servisleri devreye soktuk" dedi.
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Altındağ’da pazardan eve ücretsiz servis
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