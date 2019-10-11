Başkentte öğrencilere 5 noktada çorba dağıtımı

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BAŞKENTTE öğrencilere çorba dağıtımına ilişkin başkanlık yazısı oy birliği ile kabul edildi. Ankara il sınırları içerisinde yaşayan öğrencilere dağıtılmak üzere çorba üretiminin EGO Genel Müdürlüğünce yapılması, dağıtımının ise Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca yapılması ve çorba üretim ücretinin Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından ödenmesi"ni içeren başkanlık yazısının Belediye Meclisinde kabul edilmesinin ardından çalışmalar hızlandırıldı. Mobil araçlarla üniversitelerin yoğun olduğu ilk etapta 5 noktada mevsime uygun çeşitlerde çorba ikramında bulunulacak. Ankara'da Ocak ayından itibaren hafta içi her gün 06.00-09.00 saatlerinde öğrencilerin sağlıklı beslenmesi ve sıcak çorba içmesini sağlamak amacıyla şu noktalarda dağıtım yapılacak:Dikimevi Metro çıkışıBeşevler Metro çıkışıBahçelievler MetroçıkışıODTÜ Metro çıkışıHacettepe ÜniversitesiMetro çıkışıÖğrencilerin yanındavatandaşların da çorbaiçebileceğini vurgulayanBüyükşehir Belediyesi yetkilileri,dağıtım konusundaihale sürecinin hızla tamamlanacağınıve çorba dağıtımınınokullar kapanana kadardevam edeceğini belirttiler.