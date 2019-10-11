Öncü İspanya’da gaza basacak

BUGÜN NELER OLDU

MILLI motosikletçi Deniz Öncü, 12-13 Ekim tarihlerinde FIM CEV Moto3 Dünya Gençler Şampiyonası'nda mücadele edecek. Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre;KTM Ajo Takımı ile yarışta yer alacak milli sporcu, yarın sıralama yarışlarına katılacak.Genç sporcu Deniz Öncü, genel klasmanda 37 puanla 11. sırada yer alıyor.