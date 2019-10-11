Yavaş’ın suya zam ısrarı

BUGÜN NELER OLDU

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin eylül ayındaki su zammına neden olacak 'kademeli tarife' teklifi, Büyükşehir Meclisi'nde AK Parti ve MHP'li üyelerin oylarıyla reddedildi. Fakat Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş su zammında ısrarcı. Başkan Yavaş meclisin aldığı su zammına red kararını veto etti. AK Parti Grup Başkanvekili Mümin Altunışık, Yavaş'a ve ASKi Genel Müdürü'ne tepki göstererek zammı kabul etmeyip Ankaralıların cebinden 563 milyon TL'nin çıkmasını engelleyeceklerini belirtti. MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan ise Ankara Büyükşehir'in ilk kaynak üretme projesinin vatandaşların kesesi olduğunu söyleyerek zammın 2 kişilik bir ailenin faturasını bile etkileyeceğini ifade etti.Kademeli tarifeyi reddeden rapor AK Parti ve MHP grubunun 'evet' oyu vermesinin ardından oy çokluğuyla kabul edildi. CHP ve İYİ Parti Grubu ise rapora 'ret' oyu verdi. Suda zammı getiren tarife AK Parti ve MHP oylarıyla reddedilmiş oldu.Ekim ayı meclis toplantısında kademeli su tarifesi tekrar gündeme geldi. Kademeli uygulamayı olumlu karşılamayan Hukuk ve Tarifeler Komisyonu Raporu'nda "Su ve atıksu tarifesinde yapılan kademelendirme teklifi komisyonumuzca uygun görülmemiştir" denildi.ACIL yatırımlar nedeniyle kademeli tarifenin gerekli olduğunu belirten Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, komisyonda ret oyu veren AK Parti ve MHP grubuna kararlarını tekrar gözden geçirmelerini, raporun önümüzdeki ay görüşülmesini teklif etti. Yavaş, teklifin bu şekilde geçmesi halinde kararı mahkemeye götüreceklerini söyledi.MANSUR Yavaş tarafından getirilen kademeli su zammı ile ilgili konuşan Altunışık, "Mansur Yavaş bu teklifi getirdiğinde tüm Ankaralılar gibi bizler de şaşırdık. Çünkü seçimlerden önce Mansur bey birçok televizyon programına çıkıp 'Ankara en pahalı su kullanan şehir. Biz geldiğimizde göreceksiniz indirimler yapacağız, su fiyatlarını düşüreceğiz' demiştir. Mansur Bey seçileli 6 ay oldu. Bugün Belediye Meclisi'nden suya zam istiyor. Biz AK Parti ve MHP'li meclis üyeleri olarak kendisine bunları mecliste ifade ettik. Ve kararı reddettik. Mansur bey bu zamda ısrarcı bu ay yeniden gündeme getirdi. Ve bizim almış olduğumuz meclis kararını veto etti" diyerek tepkisini dile getirdi.