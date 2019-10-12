11 kişi oynamalıyız!

BUGÜN NELER OLDU

ANKARAGÜCÜ'NDE gözler artık Beşiktaş maçında. Başkent ekibi, zorlu karşılaşma için hazırlıklarını sürdürürken teknik direktör Metin Diyadin de antrenmanların dozunu yükseltti. Cezası nedeniyle takımının başında bu hafta sahaya çıkamayacak olan Diyadin'in, kurmaylarına güveni de tam. Oyuncularına saha içinde kurallar içinde kalarak sert oynamalarını da söyleyen Diyadin,