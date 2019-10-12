11 kişi oynamalıyız!

ANKARAGÜCÜ'NDE gözler artık Beşiktaş maçında. Başkent ekibi, zorlu karşılaşma için hazırlıklarını sürdürürken teknik direktör Metin Diyadin de antrenmanların dozunu yükseltti. Cezası nedeniyle takımının başında bu hafta sahaya çıkamayacak olan Diyadin'in, kurmaylarına güveni de tam. Oyuncularına saha içinde kurallar içinde kalarak sert oynamalarını da söyleyen Diyadin, bu isteğinin altını ise 11 kişi oynamak zorundayız diyerek çizdi. Rakip kim olursa olsun kırmızı kart görmelerinin takımın tüm oyun planını alt üst edeceğini söyleyen Diyadin, kurallarına göre sert oynayın ama sahada ne olursa olsun 11 kişi kalın diyerek de bu konunun altını çizdi.