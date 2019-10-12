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Çamlıdereliler turnuvada buluştu

Giriş Tarihi: 12.10.2019
Çamlıdereliler turnuvada buluştu
ÇAMLIDERE Dernekler Federasyonu (ÇADEF) 1. Geleneksel Mustafa Can Futbol Turnuvası başladı. Toplam 21 takımın mücadele edeceği turnuva açılış töreni gerçekleştirilirken Çamlıdere'ye bağlı köylerden gelen izleyicilerin katılımıyla halı saha turnuvalarında ender rastlanan görsel bir şölen yaşandı. Ankaragücü efsane futbolcuları Nazmi Erdenerin (Bonof Nazmi), kaleci Adil Eriç, Mehmet Şahin (Hurubeş Mehmet), Fuat Akyüz, Metin Barut, Muharrem Akbaş, Fidayet Özkan ve Çamlıdere şöhretler takımı açılış maçı öncesi gösteri maçında karşılaştı.
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Çamlıdereliler turnuvada buluştu
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