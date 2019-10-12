Dualar Türk ordusu için

BUGÜN NELER OLDU

Barış Pınarı Harekâtı için tek yürek oldu. Harekât başladığı andan itibaren dua halkaları oluşturan vatandaşlar Mehmetçiğin yanında olduklarını ifade etti. Altındağ'da vatandaşlar, Barış Pınarı Harekâtı'nda ordumuzun sağlık ve başarısı için düzenlenecek dua gecesinde bir araya gelecek. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın talimatıyla düzenlenecek anlamlı gecede Türk ordusunun muzaffer olması için eller ve gönüller duada birleşecek. 12 Ekim Cumartesi günü saat 20.00'de Doğantepe Mahallesi'ndeki Cemil Meriç Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan etkinlik hakkında bilgi veren Başkan Balcı, "Altındağlı hemşehrilerimizle birlikte el ele vereceğiz, dualar edeceğiz. Tüm dualarımızı şanlı ordumuzun sağlıkla ve muvaffakiyetle geriye dönebilmesi için edeceğiz" dedi. Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Ankara 1 Nolu Şube Gülser Akgül, Barış Pınarı Harekatı'nı şehit aileleri ve gaziler olarak sonuna kadar desteklediklerini söyledi. Ankara Barosu da Barış Pınarı Harekatını desteklediğini ve teröre lanet okuduğunu açıkladı. Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için Çankaya ilçesindeki askerlik şubesi önünde toplandı. Gönüllü askerlik başvurusunda bulundu.